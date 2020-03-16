Büyükşehir itfaiyesinde bakım zamanı Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, envanterinde bulunan tüm araçların sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi amacıyla bakım ve onarımına büyük önem veriyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatlarıyla araç bakım ve onarımına hassasiyetle eğildiklerini belirten Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Mahir Çiçek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, Hatay İtfaiyesini daha da güçlü kılmak ve birimimizin hizmet yelpazesini genişletmek adına çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Mahir Çiçek, "Pompalar yüksek basınçlı pompalara dönüştürülüp, tüm arazözlere köpüklü sistem uygulanarak su kazanları yenilendi. Araçlarımızdaki merdivenlerin bakımları yapılarak deforme olanlar yenilendi. Ayrıca çıkrık sistemleri yenilendi. 112 kaza kurtarma aracımızın restorasyonu yapılarak köpüklü yangın söndürme sistemi uygulandı ve kaza kurtarma ekipmanlarının bakımları da yapıldı. Tüm araçların yangınlarda ve kazalarda kullandığı aydınlatma sistemleri teknolojiye uygun olarak yenilendi" ifadelerini kullandı.

Tamamlanan yenileme çalışmaları ile araçların verimliliği ve dayanıklılığının arttırıldığını da sözlerine ekleyen Mahir Çiçek, yangın, kaza, doğal afet gibi olayların yaşanmaması temennisiyle mevcut imkânlar ile en iyisini yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler