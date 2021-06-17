Büyükşehir İtfaiyesi Yılan Timi, 3 Metrelik Yılanı Yakaladı
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Büyükşehir İtfaiyesi Yılan Timi, 3 Metrelik Yılanı Yakaladı

Büyükşehir İtfaiyesi Yılan Timi, 3 Metrelik Yılanı Yakaladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan yılan yakalama timleri, bir evin duvarına giren yaklaşık 3 metre boyunda bir yılanı yakalayıp, doğal yaşam alanına bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan yılan yakalama timleri, bir evin duvarına giren yaklaşık 3 metre boyunda bir yılanı yakalayıp, doğal yaşam alanına bıraktı. Ekipler, 2021 yılının ilk altı ayında şikayetler üzerine farklı ilçe ve mahallede 51 yılan yakaladı.

Trafik kazaları, intihar girişimleri, su baskınları, enkaz altında bulunanların ve arazide mahsur kalanların kurtarılması gibi birçok olaya anında müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yılan yakalama timleri de özellikle kırsal mahallelerde büyük mücadele veriyor.

İLK ALTI AYDA 51 YILAN YAKALANDI

Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi'nde müstakil bir evin duvarına yılan girdiği ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre boyundaki yılanı büyük bir özveri ile yakaladı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2021 yılının ilk altı ayında şikayetler üzerine farklı ilçe ve mahallede 51 yılan yakaladı.

DUVAR BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentte tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya kadar birçok konuda görevini başarıyla sürdürürken, Sivas Caddesi No: 195 adresinde güzellik merkezinin duvar boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi de kurtararak, belediyenin kedi bakım evine teslim etti.

Kaynak: Habermetre

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