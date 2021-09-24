BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ SU ALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin en hizli 2. itfaiyesi olan Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi, görev aldigi her alanda hizli ve etkin müdahalelerde bulunmak için egitim süreçlerini devam ettiriyor. Bünyesinde Su Alti Arama Kurtarma (ASAK) ekibi de bulunan Büyüksehir Itfaiyesi, var olan ekibini genisletmek ve yeni dalgiçlar kazanmak için egitim ve seçme faaliyetlerini sürdürüyor.

Egitimler denizde devam ediyor

Bu kapsamda; havuz, deniz, iç sular, akintili ve bulanik sularda yapilacak olan egitimlere devam edilerek adaylardan basarili olanlar ASAK bünyesine dahil ediliyor. Ilk olarak yüzme havuzunda gerçeklestirilen egitimlerde basarili olan adaylar, simdi de açik denizde yapilan testlere ve egitimlere katildi.

ASAK'in yeni arama kurtarma dalgiçlari yetisiyor

Kamp ortaminda yapilan egitimlerde; malzeme tanitimi, nötr yüzerlilik egitimi, sig su dalisi, 6 metre derinlik dalisi, su alti beceri kazanma, su alti haber lesme egitimleri verildi ve dalici adaylari gözlemlenerek basarili olanlar tespit edildi. Tüm egitimlerin tamamlanmasinin ardindan, basarili olan itfaiyeciler egitimlerine devam ettirilerek ve ASAK bünyesinde birer arama kurtarma dalgici olmaya hak kazanacaklar. Yangin, kaza, dogal afetler, arama, kurtarma becerilerine su altinda yapilan çalismalari da ekleyecek olan itfaiyeciler, mesleki hayatlarinda bir üst seviyeye çikacaklar.

Itfaiye Müdürü Murat Aktas, "Sualti Arama Kurtarma ekibimiz, egitimlerine basariyla devam ediyor. Denizde yaptigimiz egitimlerde oldukça verimli geçti. Arkadaslarimiz bu konuda oldukça istekli. Büyüksehir Itfaiyesi, Baskanimiz Özlem Çerçioglu'nun bizlere verdigi büyük destekten güç alarak ilgili oldugu her alanda en iyi olmak için çalismaya devam edecek. " dedi.

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