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Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor

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Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (ASAK) ekibi, kadrosunu genişletmek için başladığı bir eğitim programının ikinci etabında denizde yapılan çalışma ile devam etti.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (ASAK) ekibi, kadrosunu genişletmek için başladığı bir eğitim programının ikinci etabında denizde yapılan çalışma ile devam etti.

Türkiye'nin en hızlı 2. itfaiyesi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, görev aldığı her alanda hızlı ve etkin müdahalelerde bulunmak için eğitim süreçlerini devam ettiriyor. Bünyesinde Su Altı Arama Kurtarma (ASAK) ekibi de bulunan Büyükşehir İtfaiyesi, var olan ekibini genişletmek ve yeni dalgıçlar kazanmak için eğitim ve seçme faaliyetlerini sürdürüyor.

" Eğitimler denizde devam ediyor"

Bu kapsamda; havuz, deniz, iç sular, akıntılı ve bulanık sularda yapılacak olan eğitimlere devam edilerek adaylardan başarılı olanlar ASAK bünyesine dahil ediliyor. İlk olarak yüzme havuzunda gerçekleştirilen eğitimlerde başarılı olan adaylar, şimdi de açık denizde yapılan testlere ve eğitimlere katıldı.

"ASAK'ın yeni arama kurtarma dalgıçları yetişiyor"

Kamp ortamında yapılan eğitimlerde, malzeme tanıtımı, nötr yüzerlilik eğitimi, sığ su dalışı, 6 metre derinlik dalışı, su altı beceri kazanma, su altı haber leşme eğitimleri verildi ve dalıcı adayları gözlemlenerek başarılı olanlar tespit edildi. Tüm eğitimlerin tamamlanmasının ardından, başarılı olan itfaiyeciler eğitimlerine devam ettirilerek ve ASAK bünyesinde birer arama kurtarma dalgıcı olmaya hak kazanacaklar. Yangın, kaza, doğal afetler, arama, kurtarma becerilerine su altında yapılan çalışmaları da ekleyecek olan itfaiyeciler, mesleki hayatlarında bir üst seviyeye çıkacaklar.

İtfaiye Müdürü Murat Aktaş yaptığı açıklamada, "Sualtı Arama Kurtarma ekibimiz, eğitimlerine başarıyla devam ediyor. Denizde yaptığımız eğitimlerde oldukça verimli geçti. Arkadaşlarımız bu konuda oldukça istekli. Büyükşehir İtfaiyesi, Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun bizlere verdiği büyük destekten güç alarak ilgili olduğu her alanda en iyi olmak için çalışmaya devam edecek." dedi. - AYDIN

Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor

Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor

Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor

Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor

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