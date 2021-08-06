Büyükşehir itfaiyesi orman yangınları ile mücadele ediyor
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Büyükşehir itfaiyesi orman yangınları ile mücadele ediyor

Büyükşehir itfaiyesi orman yangınları ile mücadele ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle Karacasu'da devam eden yangınla birlikte Bozdoğan'ın Madran Dağı'nda ve Çine'nin Gökbel dağında büyüyen yangına da müdahale ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle Karacasu'da devam eden yangınla birlikte Bozdoğan'ın Madran Dağı'nda ve Çine'nin Gökbel dağında büyüyen yangına da müdahale ediyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları Aydın'ın farklı noktalarında baş gösteriyor. Karacasu'da süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, iki noktada daha alevler yükseldi. Bozdoğan'ın Madran Dağı'nda yangın başlayan, Çine'nin Gökbel dağında büyüyen alevlerde ormanı etkisi altına alıyor.

Yangın bölgelerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla tüm birimleri seferber olan Büyükşehir Belediyesi, teyakkuzda bekleyen tüm ekiplerini harekete geçirdi.

Büyükşehir İtfaiyesi ormanların ve içinde yaşayan canlıların zarar görmemesi ve yangının yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor.

İtfaiye ekipleri ormanın içerisinde yangınla mücadele ederken, Büyükşehir'in diğer birimleri de onlarca araç ve personelle birlikte; kepçeler, su taşımak için tankerler ve itfaiye araçların yangın bölgelerine erişimi için dozerlerle yol açarak destekte bulunuyor.

(Onur Durmuş/İHA)

Büyükşehir itfaiyesi orman yangınları ile mücadele ediyor
Büyükşehir itfaiyesi orman yangınları ile mücadele ediyor
Büyükşehir itfaiyesi orman yangınları ile mücadele ediyor
Büyükşehir itfaiyesi orman yangınları ile mücadele ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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