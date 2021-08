BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASIYLA YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Aydin Büyüksehir Belediyesi, kentin ormanlik ve tarihi alanlarini koruma altina almak için ekip sayisini arttirarak teyakkuza geçti. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nun talimatiyla itfaiye ekipleri basta olmak üzere, Büyüksehir'in tüm birimleri 24 saat esasina göre çalisarak denetimlerini siklastirdi.

Bu ekiplerin önlem gücü olarak kullanilmasi, Söke'nin Eski Doganbey köyü ve milli park alani yakininda büyüyebilecek bir yangini önledi. Hazir bekleyen ekipler ilk dumanin yükselmesiyle birlikte kuru otlarin hakim oldugu alana hizli bir müdahale yaparak kisa sürede yanginin yayilmasina engel oldu.

Baskan Çerçioglu: Ilk müdahale çok önemli

Orman yanginlari mücadele için Büyüksehir'in tüm birimlerini teyakkuza geçirdiklerini belirten Baskan Çerçioglu, "Bir canin, bir agacin ve orman içinde yasayan canlilarin zarar görmesine tahammülümüz yok. Herkes yüksek hassasiyet göstermeli ve bu süreci bir an önce asmaliyiz. Büyüksehir olarak tüm birimlerimiz her an hazir sekilde bekliyor. Ilk müdahale çok önemli. Eski Doganbey civarindaki yangina ilk müdahale yapilarak büyümeden söndürüldü. Ekiplerimizi tebrik ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre