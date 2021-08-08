BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NDEN KARACASU'DA ÇIKAN YANGINA HIZLI MÜDAHALE
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BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NDEN KARACASU'DA ÇIKAN YANGINA HIZLI MÜDAHALE

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NDEN KARACASU'DA ÇIKAN YANGINA HIZLI MÜDAHALE
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Türkiye'nin en hizli ikinci itfaiyesi olan Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi, gelen yangin ihbarlarina teyakkuzda olan ekipleriyle hizli bir sekilde müdahale ediyor.

Türkiye'nin en hizli ikinci itfaiyesi olan Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi, gelen yangin ihbarlarina teyakkuzda olan ekipleriyle hizli bir sekilde müdahale ediyor.

Kent genelinde devam etmekte olan orman yanginlari ile birlikte birçok farkli vakaya müdahale eden Aydin Itfaiyesi, Karacasu'da evlere ulasmak üzere olan bir yangina aninda müdahale etti.

Karacasu'nun Esençay ve Dereköy mahalleleri arasindaki çeteler mevkisinde, yerlesim yerlerine yakin bir noktada çikan yanginina hizli ve etkin bir sekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgenin güvenligini alarak müdahale etti ve yanginin daha fazla büyümesine engel oldu.

Yogun bir çalismayla yangini kontrol altina alan itfaiye ekipleri, alanin sogutma çalismalarini sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

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