BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NDEN GERMENCİK'TE ÇIKAN YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi yanginlarla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi yanginlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Orman yanginlarina karsi etkin mücadele gösteren Büyüksehir Itfaiyesi, dogayi korumak için yogun bir sekilde çalisiyor.

Türkiye'nin en hizli ikinci itfaiyesi olan Büyüksehir Itfaiyesi, gelen yangin ihbarlarina teyakkuzda olan ekipleriyle hizli bir sekilde müdahale ediyor.

Teyakkuz halinde olan itfaiye ekipleri, Germencik Alangüllü Mahallesi kirsalinda çikan yangina hizla ulasarak müdahale etti.

Yanginin daha fazla yayilip tarim arazilerine zarar vermesini engellemek için yogun bir müdahale de bulunan Itfaiye ekipleri, yangin kontrol altina aldi. Büyüksehir Itfaiyesi, sogutma ve söndürme çalismalarini sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre