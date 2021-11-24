Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yangında kullanılması için hazır bekletilen su dolu tankerin lastiklerinin çalınmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı duruma el atarak yeni lastik ve jantlar aldı.

Olay, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesinde meydana gelmişti. Yaz döneminde meydana gelen orman yangınlarının ardından mahalle muhtarlığı tarafından ormanlık alanlarda belirli noktalara su dolu tankerler bırakıldı. Kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından o tankerlerden birinin lastikleri çalındı. Kontroller sırasında durumu fark eden mahalle muhtarı Muhammet Yeşildağ, hayatı boyunca ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek şaşkınlığını gizleyemedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı duruma kayıtsız kalmadı. Çalınan lastik ve jantların yerine yenileri muhtar Muhammet Yeşildağ'a teslim etti. Ekiplere teşekkür eden muhtar Muhammet Yeşildağ, "Çıkmasını hiçbir zaman istemediğimiz bir durumla karşılaşmadan ekipler bizlerin yardımına koştu. Çalınan lastiklerin yerine yenilerini teslim etti. Bizde hemen lastikleri yerine taktık. Çalan kişileri Allah'a havale ediyorum. Kamu malının zarar görmesi çok üzüntü verici. Ayrıca yaptığımız araştırma neticesinde bu lastikler hiçbir araçta kullanılamıyormuş. Satmak için çalındığını düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ

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