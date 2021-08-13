BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ İMAMKÖY'DE ÇIKAN YANGINI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi yanginlarla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi yanginlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin en hizli ikinci itfaiyesi olan Büyüksehir Itfaiyesi, yangin ihbarlarina teyakkuz halinde olan ekipleriyle hizli bir sekilde müdahale ediyor.

Bir yandan orman yanginlarina karsi etkili bir mücadele veren Büyüksehir Itfaiyesi, bir yandan da diger yanginlara müdahale ediyor.

Teyakkuz halinde olan itfaiye ekipleri bugün Efeler'in Imamköy Mahallesi kirsalinda çikan yangina hizla ulasarak; 5 arasöz, 3 tanker ve 17 personeliyle müdahale ederek yanginin yerlesim yerlerine ulasmasini engelledi.

Yangini kontrol altina alan itfaiye ekipleri, sogutma ve söndürme çalismalarini sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre