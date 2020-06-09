Büyükşehir itfaiyesi her yerde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, merkez ve ilçelerde bulunan itfaiye amirliklerini ve müfrezelerini ziyaretlerinde personelle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, personelle bir araya gelerek çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan İnal, merkezde ve ilçelerde bulunan itfaiye amirlikleri ve müfrezeleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında personelden bilgi almaya ve fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Başkan İnal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu'yu ziyaretinin ardından Saruhanlı İtfaiye Amirliği, Paşaköy, Gökçe, Alibeyli, Koldere İtfaiye Müfrezelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan İnal, yaptığı incelemelerinin ardından Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahalle Muhtarı Baki Ulu'yu ziyaret ederek acil müdahalelerde kullanılacak olan traktör arkası tankerleri yerinde inceledi. Başkan İnal, yapılan ziyaretler ve incelemelerin ardından personele işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: Bültenler