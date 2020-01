Büyükşehir İtfaiyesi Hayata Dokundu

29.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:46

Yangın, kaza ve daha birçok olayda kendi canlarını tehlikeye atarak insanların hayatlarını kurtaran itfaiye personelleri, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına destek olarak kan bağışında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkezde görevli itfaiye personeli, yaşanan olaylara yaptıkları müdahaleler ile hayat kurtarırken düzenlenen kampanya ile de bağışladıkları kanlar ile hayat kurtaracaklar. Kampanyaya yapılan kan bağışları ile destek olan itfaiye erleri her zaman çeşitli olaylara müdahalede bulunduklarını ve canlarını hiçe sayarak hayat kurtarmaya çalıştıklarını belirterek yapılan kan bağışı ile hiç zorlanmadan hayat kurtarmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. İçinde bulunulan günlerde de art arda yaşanan deprem olayları sonrasında Türk Kızılayı'na yardımcı olmak için her zaman hazır bulunduklarını belirten itfaiye personelleri tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Türk Kızılayı ile aralıklarla kan bağış kampanyası düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, bağışlanan her kanın bir hayat kurtarmaya bir adım daha yaklaştıracağını kaydetti.

