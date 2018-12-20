Büyükşehir İtfaiyesi Güçleniyor

Kentteki yangın ve doğal afetlere ivedilikle müdahale eden ve müdahaleleriyle olası maddi ve manevi kayıpların önüne geçen Büyükşehir İtfaiyesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından sağlanan araçları teslim aldı.

Kasım ayı içerisinde Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi kapsamında yürütülen projede 3 aracı filosuna ekleyen HBB İtfaiyesi bugün de 3 aracı daha bünyesine kattı.

İtfaiye hizmetlerinin güçlendirilmesi için toplamda 6 aracın Hatay Büyükşehir Belediyesine hibe edildiğini ifade eden proje yetkilisi, "UNDP olarak Suriye krizinin 8. yılında nüfus yoğunluğunun fazla yaşandığı sınır kentlerine 2014 yılından beri destek veriyoruz. Bugün burada itfaiye araçlarını teslim ettik. Bu teslimat yaptığımız yardımların bir kısmını oluşturuyor. Bununla beraber Hassa'da atık su arıtma tesisi inşasına ocak ayında başlayacağız. Ayrıca Kırıkhan ve Yayladağı'nda atık transfer istasyonlarına destek sağlayacağız. Hatay'da belediye projelerimizin yanı sıra diğer bileşenlerimizle de kente destek sağlamaya çalışıyoruz. UNDP olarak AB destekli projelerimizde Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaktan ve onlara destek sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Araçların UNDP yetkilileri tarafından teslim alan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Maden, projenin yürütülmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler