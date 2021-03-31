Büyükşehir İtfaiyesi, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma ekibine eğitim verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Efeler Belediyesi'nin yeni kurulan arama kurtarma ekibine iki gün boyunca teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Efeler Belediyesi'nin yeni kurulan arama kurtarma ekibine iki gün boyunca teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verdi.

Aydın'da her yıl binlerce vakaya müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, deneyimli ve uzman personelleriyle talepte bulunan kurumlara yangın eğitimleri veriyor. Geçtiğimiz haftalarda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personeline çeşitli eğitimler veren Büyükşehir İtfaiyesi, bu hafta da Efeler Belediyesi'nin talebi üzerine, yeni kurulmakta olan ve 18 asil 6 yedekten oluşan hafif arama kurtarma ekibine, akreditasyon sürecinde alması gereken 16 saatlik yangın eğitimi verdi.

"Yangın anı, öncesi ve sonrasına dair her şey anlatıldı"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleşen teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında Büyükşehir İtfaiyesi'nin uzman personelleri Niyazi Karabıyık ve İtfaiye Müdürü Murat Aktaş tarafından; yangın, yanma, yanmanın ürünleri, yangının sınıfları, yangın yerindeki tehlikeler, yangına müdahale teknikleri, kişisel koruyucu donanımların kullanılması, araç ve malzeme bilgisi konuları anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı