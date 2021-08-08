BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ DİDİM'DE ÇIKAN YANGINA ANINDA MÜDAHALE ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ DİDİM'DE ÇIKAN YANGINA ANINDA MÜDAHALE ETTİ

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ DİDİM'DE ÇIKAN YANGINA ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Yaz aylarinin en sicak seyrettigi günleri yasarken, Aydin'in farkli noktalarinda da yanginlar çikmaya devam ediyor.

Yaz aylarinin en sicak seyrettigi günleri yasarken, Aydin'in farkli noktalarinda da yanginlar çikmaya devam ediyor.

Gelen ihbarlara yaptigi etkin müdahaleler ile Türkiye'nin önde gelen itfaiye ekipleri arasinda gösterilen Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi, teyakkuz halinde olan ekipleriyle yanginlarin büyümesine izin vermeden hizla kontrol altina aliyor.

Doganin yilmaz koruyucu olan Aydin Itfaiyesi ekipleri, kent genelinde devam etmekte olan orman yanginlari ile birlikte birçok farkli olaya daha müdahale ediyor.

Didim'de Mavisehir Mahallesi, Betonköprü mevkisi, Yaliköy dogu tarafi ve NATO yolu civarindaki genis bir makilik alanda çikan yanginin büyümesine izin vermeden kontrol altina alan Büyüksehir Itfaiyesi, bölgenin güvenligini saglayarak, alanin sogutma çalismalarini sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Onur Akay Yusuf Güney Yonca Evcimik
Spor Eda Erdem Burak Elmas Fatih Terim Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ DİDİM'DE ÇIKAN YANGINA ANINDA MÜDAHALE ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 19:27:19. #1.14#

title