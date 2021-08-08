BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ DİDİM'DE ÇIKAN YANGINA ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yaz aylarinin en sicak seyrettigi günleri yasarken, Aydin'in farkli noktalarinda da yanginlar çikmaya devam ediyor.

Yaz aylarinin en sicak seyrettigi günleri yasarken, Aydin'in farkli noktalarinda da yanginlar çikmaya devam ediyor.

Gelen ihbarlara yaptigi etkin müdahaleler ile Türkiye'nin önde gelen itfaiye ekipleri arasinda gösterilen Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi, teyakkuz halinde olan ekipleriyle yanginlarin büyümesine izin vermeden hizla kontrol altina aliyor.

Doganin yilmaz koruyucu olan Aydin Itfaiyesi ekipleri, kent genelinde devam etmekte olan orman yanginlari ile birlikte birçok farkli olaya daha müdahale ediyor.

Didim'de Mavisehir Mahallesi, Betonköprü mevkisi, Yaliköy dogu tarafi ve NATO yolu civarindaki genis bir makilik alanda çikan yanginin büyümesine izin vermeden kontrol altina alan Büyüksehir Itfaiyesi, bölgenin güvenligini saglayarak, alanin sogutma çalismalarini sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre