Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
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Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti

Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da Büyükşehir İtfaiyesi yangından yangına koştu.

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da Büyükşehir İtfaiyesi yangından yangına koştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı son 24 saate 57 yangın olayı meydana geldiğini bunlardan 6'sının ormanlık alanda çıktığını belirtti.

Başta Muğla ve Antalya olmak üzere ülkenin değişik illerinde yaşanan orman yangınlarına da destek gönderen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Aydın'da da yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin en hızlı 2. itfaiyesi olarak gösterilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi son 24 saatte Marmaris'teki orman yangınına destek olarak giden ekip ile birlikte 6 orman yangını başta olmak üzere, biogaz enerji santralı yangını, arazi, ev, işyeri, baca, dam yangınları ve diğer hizmetleri ile birlikte toplamda 57 olaya müdahale ettiği bildirildi. Aydın il genelindeki yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.

Başkan Çerçioğlu: Büyükşehir İtfaiyesi tüm birimleri ile teyakkuz halinde

Sosyal medya hesabından çıkan yangınlarla ilgili bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ciğerlerimiz yanıyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. Yangınlardan etkilenen tüm bölge vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

Aydın'da yaşanan yangınlar hakkında da vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Çerçioğlu, çıkan yangınlara da dikkat çekerek, "Ekiplerimiz gün boyunca yoğun gayret göstererek yangınlara müdahale etti. Büyükşehir İtfaiyesi tüm birimleri ile teyakkuz halindedir. Sadece itfaiye ekiplerimiz değil, iş makinelerimiz de en zorlu şartlar için hazır. Vatandaşlarımız özellikle dikkat etmelerine ve herhangi bir yangın anında öncelikli olarak 112 numaralı hattan ihbarda bulunmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu. - AYDIN

Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti
Büyükşehir İtfaiyesi bir günde 57 yangına müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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