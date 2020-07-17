Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti
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Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile geniş bir coğrafyaya sahip Muğla'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçe amirliği, 25 itfaiye istasyonu olmak üzere 38 noktadan itfai olaylara müdahale ederek vatandaşların yanında oluyor.

Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti
17.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:23

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile geniş bir coğrafyaya sahip Muğla'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçe amirliği, 25 itfaiye istasyonu olmak üzere 38 noktadan itfai olaylara müdahale ederek vatandaşların yanında oluyor. 2020 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 1508 olaya müdahale etti.

7/24 görevinin başında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 yılı içerisinde 139 ev yangını, 32 iş yeri yangını, 79 araç yangını, 24 depo yangını, 33 orman yangını, 753 ot yangını, 2 gemi-tekne yangını, 89 elektrik pano yangını, 140 trafik kazası, 208 hayvan kurtarma, 9 su baskını olaylarına müdahale etti. Muğla genelinde orman köylerinin fazla olması nedeni ile Büyükşehir Belediyesi 136 adet 3 tonluk yangına ilk müdahale tankerini mahallelere teslim ederek yangına müdahale konusunda eğitim verdi. Yine 2020 yılı içerisinde 133 kurum ve kuruluşta 35 bin 280 kişiye de yangın eğitimleri verildi.

208 hayvan kurtarma olayı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yangınlar ve kazalar dışında özellikle yaz aylarında hayvan kurtarma sayılarında artış yaşanıyor. 208 hayvan kurtarma olayına giden itfaiye ekipleri kalp masajı yapılıp oksijen maskesi takılarak suni solunum yapılan köpek, çatıya çıkan keçiler, hayata döndürülen ebabil kuşu, yavrusunun su kanalında sıkıştığını havlayarak haber veren anne köpeğin yavrusunun kurtarılması, kuyuya düşen ineğin çıkarılması, kafası boruya sıkışan kedinin kurtarılması ve havaların ısınmasıyla evlere giren yılanların evden alınarak doğaya bırakılması gibi birçok farklı olaya müdahale etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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