Büyükşehir İtfaiyeden huzurevinde tatbikat

02.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:29

Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bilinçlendirmelerine aralıksız devam ediyor.

Turgutlu huzurevinde görevli personel ve huzurevi sakinlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı amir vekili Ferdi Kahyaoğlu tarafından olası yangın durumunda, yangın söndürme ve kurtarmaların nasıl yapılacağı, itfaiye ekipmanlarının nerelerde ve nasıl kullanılacağı ile yangın tüpünün nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgiler aktarıldı. Yapılan bilgilendirmede ayrıca yardım çağrısında kullanılacak olan ilgili numaraların 112 altında toplandığının bilgisi verildi.

Kaynak: Bültenler