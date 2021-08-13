Büyükşehir İtfaiye ekibi selin vurduğu Kastamonu'da

Büyükşehir İtfaiye ekibi selin vurduğu Kastamonu'daAntalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Kastamonu'ya ulaştı.

Büyükşehir İtfaiye ekibi selin vurduğu Kastamonu'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Kastamonu'ya ulaştı. Antalya Büyükşehir ekibi sel bölgesine ulaşır ulaşmaz su tahliyesi ve arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketindeki arama kurtarma ve su tahliye çalışmalarına destek olmak için yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye ulaştı. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Kastamonu'ya giden 6 itfaiye personeli, 20 motopomp, jeneratörler ve ihtiyaç olabilecek ekipmanla bölgede çalışmalara başladı. Antalya Büyükşehir ekibi sel bölgesi Bozkurt'ta su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

DUA EDİYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, "Yaşanan sel felaketinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışacağız. İtfaiye ekibimiz sel bölgesine ulaşarak canla başla çalışmalara başladı. Bölgede kayıp vatandaşlarımız var. Acılı ailelerimiz bekleyişleri bizi derinden üzüyor. Bir an önce kayıp vatandaşlarımızın bulunması için dua ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Habermetre