Büyükşehir İtfaiye 7/24 Göreve Hazır
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Kırkağaç, İtfaiye, Güncel

Büyükşehir İtfaiye 7/24 Göreve Hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kırkağaç ilçesinde itfaiye amirliğini ziyaret etti.

10.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:25
Büyükşehir İtfaiye 7/24 Göreve Hazır

Vatandaşların can ve mal güvenliği için canla başla çalışan itfaiye personeliyle sohbet eden İnal, yaşanabilecek olumsuzluk durumlara karşı 7/24 göreve hazır olduklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretlerini Kırkağaç ile sürdürdü. Burada İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek, itfaiye personeliyle sohbet eden İnal, "Yaşanabilecek olası afetlere karşı Büyükşehir İtfaiyesi olarak 7/24 göreve hazırız. Bu anlamda vatandaşların can ve mal güvenliği için canla başla çalışan itfaiye personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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