Büyükşehir, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anacak

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. Yılı nedeniyle 27 Aralık Pazartesi günü "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, "Edebi Hayat Okumaları Projesi" sınavında başarılı olan öğrenci ve eğitmenler ödüllerini alacak. Dereceye giren 50 ortaokul ve lise öğrencisi ile 50 rehber öğretmen ve 6 okula ödülleri verilecek. Dereceye giren öğrenci ve eğitmenler altın ile ödüllendirilecek.

İBRAHİM SADRİ, AKİF ŞİİRLERİ SESLENDİRECEK

Mehmet Akif Ersoy Anma Günü ve Edebi Hayat Okumaları Ödül Töreni 13. 30'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Anlamlı törende Şair İbrahim Sadri Mehmet Akif'in şiirlerini seslendirecek.

BİLENLERE SELAM OLSUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üç yıl önce "Bilenlere Selam Olsun" sloganı ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'ni hayata geçirdi. "Akif'in Çizgisi ve Yunus'un Sevgisi"nde gençleri buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında öğrenciler, geçtiğimiz haziran ayında sınava girdi. Öğrencilere sınavda Akif ve Yunus Emre'nin şiirleri kapsamında "şiirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı" gibi konular soruldu.

DERECEYE GİRENLERE ALTIN

Dereceye giren öğrenciler altın ile ödüllendirildi. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği kapsamında düzenlenecek Edebi Hayat Okumaları Ödül Töreninde ödüller sahiplerini bulacak. Ortaokul ve lise gruplarındaki birinci olan öğrenciye 2 tam altın, ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25. dereceler arasındaki tüm öğrencilere ise 1 gram altın armağan edilecek.

ÖĞRETMEN VE OKULLARA ÖDÜL

Törende öğrencilerin öğretmenleri de ödüllendirilecek. En yüksek puan alan grubun birinci rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ila 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara bilgisayar hediye edilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet