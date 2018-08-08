Büyükşehir İşsizlerin Umudu Oldu

"Her başvuru yapana iş teklifimiz var" sloganıyla hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Danışmanlık Ofisi, işsizlerin umudu oldu. 41 ayda 7 bin 934 kişiyi işe yerleştiren ofis, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol ile faaliyetlerine başlayan İş Danışmanlık Ofisi 1 Şubat 2015'ten 31 Temmuz 2018'e kadar geçen 41 aylık sürede 7 bin 934 kişiyi işe yerleştirdi. Günlük ortalama 52 başvuru alan İş Danışmanlık Ofisi kurulduğu günden bu yana 26 bin 835 kişi iş başvurusunda bulundu. Bu kişilerin 11 bin 468'i yalnızca belediyede bir işe yerleşmek istediğini belirtti. Geri kalan başvurulardan 13 bin 769'u görüşmek yapmak üzere işe yönlendirildi. Bu başvuru sahiplerinden 7bin 934'ünün ise işe yerleştirmesi gerçekleştirildi. Günde yaklaşık 7 kişiyi işe yerleştiren İş Danışmanlık Ofisi ayda 194 kişilik iş yerleştirme oranıyla büyük bir başarıya imza attı.

Profesyonel danışmanlık hizmeti sunuluyor

Özel firmalar ile görüşme yaparak personel taleplerini alan ve kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan ofis, yönlendirmeyi kabul eden vatandaşların işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde ise başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor. Büyükşehir İş Danışmanlık Ofisi, Elmalı, Korkuteli, Manavgat ve Alanya olmak üzere 4 ayrı şube de hizmet veriyor. Her biri işinde uzman danışmanlar tarafından sunulan hizmetle işverenler ile iş arayanlar arasında profesyonel danışmanlık ve aracılık hizmeti gerçekleştiriliyor.

Firmalar personel talep ediyor

İş Danışmanlık Ofisinin uygun işe uygun personel eşleştirmesi firmalarında dikkatinden kaçmıyor. 50 ve üzeri işçi çalıştıran firmalar belediyenin İş Danışmanlık Ofisine gelerek personel talebinde bulunuyor. Personel istihdamını Büyükşehir Belediyesi'nin İş Danışmanlık Ofisi'nden karşılayan firmalar mülakat ve yüz yüze görüşmeleri de Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştiriyor. - ANTALYA