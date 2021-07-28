Büyükşehir, İşitme Engelli Vatandaşlara Bir Telefon Kadar Yakın

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 'İşaret Dili ile Görüntülü Destek ve Şikayet Hattı', işitme engelli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 'İşaret Dili ile Görüntülü Destek ve Şikayet Hattı', işitme engelli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İşitme engelli vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarında yürüttükleri işlemlerinde kamu görevlisiyle iletişim kurmakta zorlandıklarında Büyükşehir'in Görüntülü Destek Hattı'nı arayarak destek alabiliyor. Görüntülü Destek Hattı ile işitme engelli bireylerin kamu kurumlarındaki işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Büyükşehir'in projeleri engelleri aşıyor

"Engelsiz Mersin" hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşan Büyükşehir, özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği projelerle engelleri bir bir aşıyor. Büyükşehir'in Görüntülü Destek Hattı projesi sayesinde işitme engelli vatandaşların iletişim kurma sıkıntısı ortadan kalkıyor. '0533 360 27 03' numaralı hattan verilen hizmet sayesinde hem işitme engelli vatandaşların hem de işaret dili bilmeyen personelin işi kolaylaşıyor.

Yeminli tercümanlar eşliğinde iletişim sağlanıyor

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görev yapan ana dili Türk İşaret Dili olan yeminli CODA (sağır yetişkinlerin çocuğu), kendisine iletişim desteği sağlanacak işitme engelli bireyin işaret dili ile sorununu öğrenip karşı taraftaki görevliye sesli olarak iletiyor. Görevlinin söyledikleri ise işaret dili kullanılarak işitme engelli bireye aktarılıp iletişim desteği sağlanıyor. Görüntülü Destek Hattı sayesinde Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara bir telefon kadar yakın oluyor.

"Anlaşamadığı noktada bizim destek hattımızı arıyorlar" Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görev yapan İşaret Dili Tercümanı Esra Alkan, işitme engelli vatandaşların ihtiyaç duyduklarında kendilerini aradıklarını belirterek, "Vatandaş, 0 533 360 27 03'ü aradıktan sonra bize ihtiyaç duyduğu alanla ilgili bilgilendirmeyi yapıyor. Ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu, karşı tarafa ne söylememiz gerektiğini bize aktardıktan sonra biz iletişim kurduğu kişiye neye ihtiyaç duyduğunu anlatıyoruz ya da kendisine söylüyoruz. Daha sonrasında bize aktardığı cümleleri işitme engelli vatandaşımıza söylüyoruz, bilgilendiriyoruz" dedi.

İşitme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Alkan, "Bu zamana kadar birçok kez arama aldık. Hem işitme engelli vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmış oluyoruz hem de karşı taraftaki işaret dili bilmeyen personelin işini kolaylaştırıyoruz. Bu duruma aracılık ettiğimiz için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 28. 7. 2021 08: 49: 09

Kaynak: Habermetre