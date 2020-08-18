Büyükşehir iş birliğinde kurulan çağrı merkezi için eğitimlere başlandı
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Büyükşehir iş birliğinde kurulan çağrı merkezi için eğitimlere başlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı desteğiyle Gaziantep Valiliği iş birliğinde hayata geçirilen 444 06 27 numaralı COVID-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün katılımıyla "Salgın Denetim Sistemi Tanıtımı...

Büyükşehir iş birliğinde kurulan çağrı merkezi için eğitimlere başlandı
18.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:14

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı desteğiyle Gaziantep Valiliği iş birliğinde hayata geçirilen 444 06 27 numaralı COVID-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün katılımıyla "Salgın Denetim Sistemi Tanıtımı ve Eğitimi" başlıklı program gerçekleştirildi.

Kısa süre içerisinde küresel bir kriz halini alarak pandemi ilan edilen korona virüse karşı mücadele kapsamında Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan 444 06 27 numaralı COVID-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi için eğitimlere başlandı. Çağrı merkezi için Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan imamlar, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve vatandaş tarafından detaylı olarak öğrenilmesi amacıyla "Salgın Denetim Sistemi Tanıtımı ve Eğitimi" adlı program Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Sistemin altyapı sorumluluğunu üstlenen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz, hizmetin teknik detaylarını katılımcılara anlattı.

Protokolde, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer bulundu.

"Projenin yazılım eksikliğini Büyükşehir olarak tamamladık"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün bilgi ekonomisinin, bilgi teknolojisinin etkisi altında bulunan dünya, maalesef bir salgınla karşı karşıya kaldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye salgınla mücadelede pozitif ayrıştı. Bunun en büyük nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğidir. Merkezi yönetimden çıkan kararlar çok hızlı bir şekilde işlerliğe sokulduğundan önemli bir mesafe kat ettik. Sağlık sektöründe var olan güçlü alt yapı sayesinde de birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi bir durumdayız. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan gönüllü imamlar, okul müdürleri, muhtarlar ve öğretmenlerin yer aldığı bu grup bir başarı hikayesi yazıyor. Ramazan ayında 200 bin haneye ulaşıldı. Tek tek herkesin kapısına ulaştık ve ne yapılması gerektiğini söyledik. Şimdi ise salgına karşı 444 06 27 numaralı COVID-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi'ni oluşturduk. Merkezde onlarca vatandaş çalışıyor. Sağlık İl Müdürümüz bu işleyişi birebir takip ediyor. Biz de Gaziantep Valiliği'nin proje kapsamındaki yazılım eksiğini tamamladık. Sağlık camiasının yoğun tempoda tedavi sürecine girdiği şu dönemde salgın kapsamında yardım eli uzatıyoruz. Evde sağlık hizmetinin gerçekleşmesi için vatandaşla doğrudan koordinasyon kurup hizmet sağlıyoruz. Böylelikle ihtiyacı karşılanmama durumu söz konusu olan vatandaşlar kurulan bu destek hattını arayarak tedavi, test veya benzeri ihtiyaçlarına yönelik eksikliklerinin giderilme talebini duyurabiliyor, gözler önüne getiriyor. Yayımlanan son genelgeye göre hastaların veya temaslı vatandaşların hastaneye gelmesine de gerek yok. 120 araç desteğiyle merkezin büyük bir lojistik ağı oluştu. Herkesin evinde kaldığı, ilacının ayağına götürüldüğü, filyasyonda olması gerekenin karantina sürecini düzgün bir şekilde tamamladığı bir sistemi hayata geçirdik" dedi.

"Korona belirtisi taşıyan vatandaşla sağlık destek hattı ilgileniyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül, olağanüstü bir dönemden geçtiklerini hatırlatarak, "Tedbirlerimizi ve önlemlerimizi sıkı sıkıya almalıyız. Yayınlanan son genelgeyle mahallelerde pandemiyle mücadele kurullarının çalışma sistemi anlatıldı. Bunun için de gönüllü vatandaşlardan oluşan sizlerle bir araya geldik. Öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz bulundukları mahallenin en saygın konumunda yer alan kişilerdir. Araç gereç ihtiyaçlarımız vardı. Büyükşehir Belediyesi bu noktada bizlere desteğini vererek toplam 150 araç kiraladık. Gaziantep'e özgü bir modelden bahsediyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Yaptıklarımızın kayıt altında olduğu ve verilerin değerlendirebildiği bir yuazılım programı büyükşehirce bizim bünyemize kazandırıldı. Bütün işletmelerin kayıtları bir bir tutulacak. Bu yeni 444 06 27 numaralı COVID-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi sistemiyle, salgının belirtilerini taşıyan bir vatandaş hastaneye gitmek istediğinde bize ulaşıp araçla ulaşımını gerçekleştireceğiz. Karantinadaysa evde sağlık hizmeti çerçevesinde tedavisini evde gerçekleştirmesi için çalışmamızı yapacağız. Böylelikle enfeksiyon riskini çok azan indirmiş ve sağlık camiasının yükünü de bir nebze olsun sırtlarından almış olacağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ise 444 06 27 numaralı COVID-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi sisteminin salgın döneminde çok büyük bir ihtiyaç olduğundan bahsederek toplumun bir bilinç içerisinde herkesin birbirlerine tavsiyelerini ve uyarılarını aktarması gerektiğini söyledi.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin de sağlık destek hattı kapsamında mahalle bazında denetim birimlerinin oluşturulması için talimat verildiğini belirterek, "Valilik koordinatörlüğünde alanda filyasyon takibinin daha sağlıklı yapılmasını hedefledik. Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin liderliği için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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