Büyükşehir İncirliova'yı Dinledi

Aydın'ın ilçelerini dolaşarak vatandaşlarla yaşadıkları yerlerde buluşan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aracının son durağı İncirliova ilçesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının vatandaşların taleplerini doğrudan alıp yerine getirdikleri tır, önümüzdeki hafta da ilçeleri dolaşmaya devam edecek.

Mobil araçla Aydın'ı bir uçtan bir uca dolaşarak vatandaşları dinleyen Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İncirliovalı vatandaşlara Aydın genelinde, İncirliova'da ve mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri ve ASKİ dahil birçok biriminin yöneticisi, ilçeye ve mahallelere yapılacak olan yatırımlarla ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söylerlerken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür ettiler.

Daha önce Nazilli, Koçarlı, Bozdoğan, Söke ve Germencik'te vatandaşların taleplerinin dinlendiği mobil araç önümüzdeki hafta da Pazartesi günü Karacasu'da, Salı günü Kuyucak'ta, Çarşamba günü Yenipazar'da, Perşembe günü Çine'de ve Cuma günü de Sultanhisar'da gün boyunca vatandaşları bekliyor olacak. - AYDIN