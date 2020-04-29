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Büyükşehir'in yüzde 50 hibeli tohum desteği çiftçilere ulaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumlarını muhtarlar aracılığıyla çiftçilere ulaştırdı.

Büyükşehir'in yüzde 50 hibeli tohum desteği çiftçilere ulaştırıldı
29.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumlarını muhtarlar aracılığıyla çiftçilere ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteklemeler devam ediyor. Bu kapsamda 2020 İlkbahar dönemi yem bitkisi tohumları, muhtarlar aracılığıyla çiftçilere ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi il genelinde 2014 yılından itibaren yaklaşık 10 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 5 bin 200 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2020 İlkbahar dönemi yem bitkisi tohum desteği devam etti.

2020 İlkbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi projesi için bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle çiftçilerden başvurular alınmadı. Salgın nedeniyle bu yıl desteklemeler 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtları olan çiftçilere verildi. İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtları olan 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yaklaşık 100 ton dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği verildi. Covid-19 salgını nedeniyle tohumlar muhtarlara dağıtıldı. Muhtarlar imza karşılığı tohumları çiftçilere ulaştırdı.

Çiftçilere verilen destek hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Korona virüs dolayısıyla etkilenen hemen her kesimin ihtiyaçlarına yönelik Büyükşehir belediyesi olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bu tür salgınlar gıda ve tarım sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Bizim sadık yarimiz topraktır. Toprağa sahip çıkmalıyız. Emeği ile üreten çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız. Çiftçinin talebi ve hayvancılıkta ana girdi olan yem ihtiyacını karşılamak amacı ile desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak 2020 İlkbahar dönemi yem bitkisi tohumu desteği veriyoruz. Ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl desteklemeler 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtları olan çiftçilere veriliyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, çiftçilere tohumun ekiminden hasada kadar ücretsiz teknik danışmanlık veriyor. Bölge koşullarına uygun verimli tohum çeşitleri destekleme kapsamında üreticilere veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kocaeli'de ekili ve biçili alanlar yüzde 60 oranında arttığı görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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