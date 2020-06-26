Büyükşehir'in yol çalışmaları ile halkın ulaşımı kolaylaşıyor Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Hatay'ın her noktasında güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın her metre karesine hizmet götürerek halkın ulaşımını rahatlamak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir ekipleri Antakya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Menekşe Sokak'ta ve Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Çınar Sokak'ta parke çalışmalarına başladı.

Hataylıların daha güvenli ve temiz bir ortamda ulaşımlarını sağlamalarını hedefleyen Büyükşehir ekipleri, ayrıca Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde stabilize yol çalışmaları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol çalışmalarının Hatay'ın 15 ilçesinde devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler