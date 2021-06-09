Büyükşehir'in Yks Hazırlık Kursu Kayıtları Başladı

Büyükşehir'in YKS hazırlık kursu kayıtları başladıAntalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) "Örgün Eğitime Destek Programı" kapsamında lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunları için üniversite sınavına (YKS) yönelik hazırlık kursu açıyor.

Büyükşehir'in YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) "Örgün Eğitime Destek Programı" kapsamında lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunları için üniversite sınavına (YKS) yönelik hazırlık kursu açıyor. Ücretsiz kurslara online başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün "Örgün Eğitime Destek Programı" kapsamında üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik ATABEM'lerde ücretsiz akademik kurslar açılacak. YKS sınavına hazırlık kurslarının kayıtları ilk olarak 7-30 Haziran tarihleri arasında online yapılacak. Online başvuru yapamayanlar Temmuz ayı boyunca ATABEM Çaybaşı Kurs Merkezi'ne şahsen başvuruda bulunabilecek.

KURSLAR 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığı kurs merkezlerinde eğitimler sosyal mesafe kuralına uygun olarak 16 Ağustos'ta yüz yüze yapılacak. Kurs için www. antalya. bel. tr adresinden online işlemler kısmından ATABEM'i tıklayarak ayrıca, www. atabem. org. tr adresinden kayıt yapılabilecek.

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Kaynak: Habermetre