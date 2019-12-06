Büyükşehir'in yılbaşı hazırlıkları

06.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:06

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yılı Antalya'da büyük bir festivalle kutlayacak. Yeni yıl kutlamaları için hazırlıklarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Antalya'da yaşayan ve dernek faaliyeti yürüten yerleşik yabancıların görüşlerini aldı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek yılbaşı kutlamalarına Antalya'da yaşayan yerleşik yabancı vatandaşların katılımını teşvik etmek amacıyla yabancı derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı hakkında bilgi veren Yavuz "Antalya'da yılbaşı etkinliklerini en iyi şekilde organize etmek için yerleşik yabancıların dernekleriyle işbirliği içindeyiz. Festivalde onların da temsilinin sağlanması için gerek stantlarla, gerekse kültürel etkinliklerle sürece dahil olmaları için planlamalar yaptık. Büyükşehir Belediyemizin bundan sonra yapacağı etkinliklerde ve yeni projelerde de nasıl işbirliği yapacağımıza dair görüş alışverişinde bulunduk" dedi.



Yeniyıl pazarı kurulacak



Kutlamalarının bu yıl 21 Aralık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak yeni yıl pazarı ile başlayacağını belirten Okan Yavuz " Büyükşehir Belediyemizin çatısı altında bu yıl Cumhuriyet Meydanı'mızda kuracağımız yeni yıl pazarında, yeme-içme stantları, dekorlar, görsel şovlar ve sahne etkinlikleriyle festival havasında bir kutlama yapmayı amaçlıyoruz. Bunun içinde STK'larımızın destekleri sadece kutlamalar için değil, her alanda önemli. STK temsilcileri Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bu koordinasyonun sağlanması ve sivil topluma vermiş olduğu destek konusunda Başkanımız Muhittin Böcek'e takdir ve teşekkürlerini sundu. Toplantı sonunda uzun süreli bir işbirliğinin ilk adımını atmış olmanın da mutluluğunu hep birlikte yaşadık" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA