Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
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Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin hazırlayıp sunduğu 60 maddelik Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'na göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, ilçe belediyelerinin...

Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
22.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin hazırlayıp sunduğu 60 maddelik Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'na göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, ilçe belediyelerinin yetkisi artırılacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ilçeler, merkez ve taşra olarak yeniden tanımlanacak. Düzenlemeyle 'Büyükşehir merkez', 'Büyükşehir ilçe' ve 'ilçe belediyesi' olarak üç kategori getirilecek. Büyükşehirler, yolcu ve yük terminalleri ile otopark yapma, işletme, işlettirme ve ruhsat verme ile mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkilerini, ilçe belediyelerine veriyor. Yine ilçenin çöpü topladıktan sonra büyükşehirlerin gösterdiği alana boşaltmasında bazı değişiklikler yapılacak. İl ve ilçeler arasında özellikle mezarlıklarda yetki dağılımı kaynaklı aksaklıklar yaşanıyordu. Taslak, belediyeler arası gelir adaletsizliğini de kaldırmayı ve özellikle ilçelerin gelirleri arttırmayı hedefliyor. Bir diğer önemli başlık da imar düzenlemesi. AK Parti kurmayları, "Kimse artık 15-20 katlı kutucuklar yapıp da 'Ben ev yaptım' diyemeyecek. En fazla zemin+5'e doğru giden yatay mimari hedefleniyor" diyor. Plan tadilatlarında yetki, yine belediye meclislerinde kalırken, denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olacak. Ayrıca keyfi olarak parsel bazlı şahıs lehine plan tadilatı taslakla engelleniyor.

Akrabalara belediye kapısı yasaklanıyor

Başkanların, akrabalarını işe almaları yasaklanacak. Eş ve dördüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, KPSS ile yerleştirme hariç olmak üzere, belediye, bağlı kuruluşları veya şirketlerinde çalışılamayacak. Başkan ve meclis üyeleri, birden fazla şirkette görev yaparsa yalnızca birinden ücret alacak. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm olarak yapılacak. Vatandaş evinin önünü kapatacak yeni plandan haberdar olacak ve yargıya itiraz edebilecek. Değer artışlarında kamu da pay alabilecek. Büyükşehirlerdeki köyler, "mahalle" oluyor. Vatandaşın bu belediyelerdeki işleri kolaylaşacak, taslak projeyle müracaatı yeterli olacak. Başkanların özlük hakları iyileştiriliyor, emekli olunca yeşil pasaport taşıyabilecekler ve maaşlarına da düzenleme geliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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