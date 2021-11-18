Büyükşehir'in Yenidoğan Camii'nde onarım çalışmaları devam ediyor

KOCAELİ (Habermetre) - Hafta sonunda meydana gelen yangında hasar gören İzmit Yenidoğan Merkez Camii'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın, "Camiyi en kısa sürede onaracağız" talimatının ardından harekete geçen Büyükşehir A Takımı, ilk olarak camide temizlik çalışmalarını sürdürüyor. A Takımı ekipleri camide halen elektrik tesisatını yenilerken, alçıpan ve boya işlerine devam ediyor.

"KANAYAN YARAMIZA MERHEM OLDULAR"

"Merkez camimizde üzücü bir olay sonrası büyük bir hasar meydana geldi" diyen Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik, "Tahir Başkanımız telefonla arayarak kısa sürede caminin onarılacağını belirtti. Sağ olsun bugün sabah saatlerinden itibaren de A Takımı camimize gelerek çalışmalara başladı. Kanayan yaramıza bir nebze merhem oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR AY İÇİNDE AÇILMASI PLANLANIYOR"

Yenidoğan Mahallesi Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gültekin Özışık ise 1953 yılında ibadete açılan caminin böylesi bir yangınla zarar görmesinin son derece üzücü olduğunu vurguladı. Özışık, "Camimizin bir ay içinde tekrardan ibadete açılacağını söylüyorlar. Son derece sevindirici bir haber" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR HEP YANIMIZDA"

Büyükşehir Belediyesi'nin olayın yaşanmasından itibaren her an yanlarında olduğunu belirten Özışık, "Tahir başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerinden ve ekibinden Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ MÜDAHALE ETTİ

Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak'ta bulunan Yenidoğan Merkez Cami'nde hafta sonunda meydana gelen olayda camiden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermişti. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına almıştı. Duvarlarında hasar oluşan caminin halıları da kullanılamaz hale gelmişti.

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