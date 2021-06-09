Büyükşehir'in Yaz Spor Okul Kayıtları Başladı
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Büyükşehir'in Yaz Spor Okul Kayıtları Başladı

Büyükşehir'in Yaz Spor Okul Kayıtları Başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkanı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz da sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkanı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz da sürdürüyor. Bu kapsamda Spor A. Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları 9 Haziran Çarşamba günü itibariyle başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A. Ş. tarafından düzenlenen birbirinden farklı 13 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları 1. ve 2. dönem kayıtları başladı. Futbol, Basketbol, Okçuluk, Tenis, Yüzme, Su Kayağı gibi birbirinden farklı kursların olduğu yaz okulunda, çocuklar yaz tatilini hem sporla geçirecek, hem de yeteneklerini geliştirmeye fırsat bulacak. Bu kapsamda birinci dönem kursları 3 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında faaliyet gösterirken, ikinci dönem kursları ise 6 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

BRANŞ VE YAŞ ARALIKLARI

13 spor tesisi ve şehrin farklı lokasyonlarında bulunan dokuz parkta, birbirinden farklı branşlarla çocukların hem eğlenmesini, hem de yeteneklerini geliştirmesini sağlayacak kurslardan ve tesislerden çocuklar en üst seviyede istifade edecek. Kurslar ve yaş aralıkları şöyle sıralanıyor; Cimnastik 4-10 yaş, Yüzme 6-15 yaş, Futbol 7-15 yaş, Basketbol 7-15 yaş, Hentbol 7-15 yaş, Voleybol 7-15 yaş, Su Kayağı 11-15 yaş, Tenis 7-15 yaş, Masa Tenisi 7-15 yaş, Okçuluk 7-15 yaş, Buz Pateni 4-15 yaş, Taekwondo 7-15 yaş, Kick Boks 7-15 yaş.

DOKUZ PARKTA SPOR VE SOSYAL İÇERİKLİ EĞİTİMLER VERİLECEK

Kayseri'nin farklı lokasyonlarında bulunan dokuz parkta spor ve sosyal içerikli eğitimler de verilecek. Buna göre, Emek İnönü 1 Parkı başta olmak üzere; Beyazşehir TOKİ 2 Parkı, Tuna Parkı, Belsin Büyük Park, Hürriyet Elmaağaçlı Parkı, Danişment Parkı, İldem Parkı, Yeşilırmak Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda çeşitli sporlar yapılacak. Spor A. Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları için detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler www. sporaskayseri. com adresini ziyaret edebilecek.

Büyükşehir'in Yaz Spor Okul Kayıtları Başladı

Kaynak: Habermetre

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