Büyükşehir'in Yarıyıl Kurslarına Yoğun İlgi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Çocuk Sanat Merkezi Yaratıcı Sanat Atölyeleri ile Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi'ndeki ücretsiz kurslardan yararlanan çocuklar, eğlenerek öğrendiler.

Çocuk Sanat Merkezi Yaratıcı Sanat Atölyeleri'nde; mozaik, seramik, drama, ebru, tasarım, resim ve el sanatları derslerine katılan yaklaşık 500 çocuğun düşünme, konuşma, dinleme, anlama becerileri geliştirildi, bilişsel ve zihinsel yaratıcılıkları ortaya çıkarıldı. Drama atölyesiyle hazırladıkları tiyatral sunumla çocukların kendini keşfetmelerine yardımcı olan merkez, beraber eğlenme kültürünü yaygınlaştırdı. Uzman kadronun gözetiminde eğitim alan, çocuklara uygun tasarımıyla dikkati çeken Çocuk Sanat Merkezi'nde, çocuklar güvenli bir ortamda eğlenerek öğrenme sürecine dahil edildi.

GEZEGENEVİ 875 ÇOCUĞU AĞIRLADI

Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi ise, Ay Fatihi, Güneş Sistemi Atölyesi, Pipetgiller, DNA İzolasyonu, Çivi Yazısı, Sanayi 4.0 Sıradışı Tasarım Atölyesi, Uçan Kaykay Atölyesi (Howerboard), Teleskop Atölyesi, Çılgın Kimya Deneyleri, PH Atölyesi, Sabun Atölyesi, Vejeteryan Elektrik, Çılgın Makinalar, Dinamometre nedir ki? Atölyesi, Minik Mucitlerle Büyük Keşifler, İlk İcadım Böcük, Endüstri 4.0 (M-Bot), Endüstri 4.0 (EV3) ve Endüstri 4.0 (o-bot) atölyelerine gelen 875 çocuğu ağırladı, çocuklar, bilim dünyasının sırlarını keşfetti.

15 gün boyunca kurslara devam eden çocuklar, kurslarda kendilerini geliştirdiklerini belirterek, eğitmenlerin yardımıyla özel çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden minikler, 15 günlük yarıyıl tatilini dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler