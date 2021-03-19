Büyükşehir'in web sitesi yenilendi
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Büyükşehir'in web sitesi yenilendi

19.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:40
Büyükşehir'in web sitesi yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin www.bursa.bel.tr adresli web sitesi yenilendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin www.bursa.bel.tr adresli web sitesi yenilendi.

Ulaşımdan alt yapıya, tarihi kültürel mirastan çevre yatırımlarına kadar her alanda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, dijital ortamda sunduğu hizmetleri de sürekli güncelliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal yapısından, yapılan hizmet ve etkinliklere kadar her türlü etkinliğin vatandaşlarla paylaşıldığı www.bursa.bel.tr adresli web sitesi de yenilendi. Bursa görselleri ile kente kazandırılan önemli projelerin ana ekranda paylaşıldığı yeni tasarımda, sosyal yardım, beyaz masa, projeler, hizmetler, şehir kameraları, etkinlikler, haberler, e-ödeme, ulaşım gibi hizmetlere erişmek artık çok daha kolay. - BURSA

Büyükşehir'in web sitesi yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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