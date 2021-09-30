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Büyükşehir'in Vektörle Mücadelesi Hız Kesmiyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'in Vektörle Mücadelesi Hız Kesmiyor

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MUĞLA (Habermetre) - 12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında yoğun mesai harcadığı vektörle mücadele çalışmalarını sonbahar aylarında da aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri tarafından insan eliyle oluşan yapay üreme alanları olan saksı altları ve içleri, kaplarda biriken klima suları ve çim sulamaları ile oluşan su birikintileri periyodik olarak ilaçlanıyor.

Ayrıca Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanlarına bırakılan sular, bahçe sulama amacı ile doldurulan kaplar gibi tüm sivrisinek üreme alanları kontrol ediyor. Bunun yanı sıra ekipler tarafından fiziksel mücadele kapsamında önlemler alınıyor ve gerektiğinde ilaçlama uygulaması yapılıyor.

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