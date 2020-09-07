Büyükşehir'in üretim alanında işler yolunda
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Büyükşehir'in üretim alanında işler yolunda

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, büyükşehir belediyesinin birimlerine ziyaretlerine devam ediyor.

Büyükşehir'in üretim alanında işler yolunda
07.09.2020 09:04 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:13

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kamu kaynaklarının en faydalı şekilde değerlendirilmesinin bir örneği olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli ilçesindeki kilit parke ve beton boru fabrikasında incelemelerde bulundu, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla 2019 yılında faaliyete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla üretimini sürdürdüğü Salihli ilçesindeki kilit parke ve beton boru fabrikasında incelemelerde bulundu. Öztozlu'ya incelemesi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan eşlik etti. Fabrikadaki sorumlulardan üretim hakkında bilgi alan Öztozlu, kilit parke bölümü ve beton boru bölümü olmak üzere iki bölüm ve 20 personelin çalıştığı fabrikada MASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı ve üstyapı işlerinde kullanılmak üzere üretilen kilit parke, beton boru, boyun bileziği, konik taban gibi beton ürünlerinin üretimi hakkında makine operatörlerinden bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler

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