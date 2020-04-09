Büyükşehir'in tıbbı atık kutu projesi Türkiye'ye örnek oldu Eldiven ve maskeleri toplamak amacıyla tıbbı atık kutularını şehrin çeşitli noktalarına yerleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelere örnek oldu.

Eldiven ve maskeleri toplamak amacıyla tıbbı atık kutularını şehrin çeşitli noktalarına yerleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelere örnek oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı ile kullanılmış maske ve eldivenlerin bir yerde toplanabilmesi için yeni tıbbi çöp kutuları Kocaeli'nin farkı noktalarına 2 hafta önce yerleştirilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki dün akşam saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile maske ve eldivenlerin çevreye, doğaya ve insan sağlığına risk oluşturmaması için belediyelerin belirli noktalara tıbbi atık kutuları koyacağını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık kutularında belediyelere öncülük ederek örnek oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA