Büyükşehir'in tatbikatı gerçeği aratmadı

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, afet ve acil durumlarda etkin hizmet sağlamak, riskleri ve kayıpları azaltmak amacıyla "Olay Yeri İntikal Tatbikatı" yapıldı. AKOM'un tüm birimleri ile hazır bulunduğu ve gerçeği artmayan tatbikatta, ekiplerin olay yerine intikal süreleri ölçüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), afet ve acil durumlarda etkin hizmet sağlamak, riskleri ve kayıpları azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda AKOM ekipleri, afet, acil durum ve meydana gelebilecek olaylara karşı yeteneklerini geliştirmek adına 'Olay Yeri İntikal Tatbikatı' gerçekleştirdi.

AKOM'un tüm birimleriyle hazır bulunduğu tatbikat Afet Konteyner Bölgesi'nde yapıldı.

Ekiplerin olay yerine intikal süreleri ölçüldü

Tatbikatta AKOM'dan birimlere senaryo gereği ihbar mesajı gönderildi. İhbar mesajını alan birimler bulundukları yerlerden AKOM Afet Konteyner bölgesine hareket ettiler. Tabikatta birimlerin herhangi bir olay gerçekleştirildiğinde olay yerine ne kadar zamanda müdahale edebileceği ölçüldü.

Ekiplerin afet bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması planlandı

Tatbikat ile birlikte il genelinde gerçekleşebilecek olası bir afete müdahale ve afet sonrası neler yapılacağı, ilgili kurum ve kuruluşlarca afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak kaynakların afet bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması planlandı. Ayrıca tatbikat kapsamında ekiplerin konuşlanma alan yönetim bilgi ve becerileri ile ortak çalışma kültürünü geliştirmeleri, saha ve alan yönetim prosedürlerini, göreve çıkış, dönüş ve raporlama prosedürlerini, çalışma alanına giriş, çıkış, güvenlik ve emniyet prosedürlerini uygulamaları hedeflendi.

Tüm birimlerin koordineli hareketiyle hiçbir aksaklık olmadan tatbikat sona erdi.

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