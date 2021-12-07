Büyükşehir'in Tarsus Bilim Atölyesi Öğrencileri Başarılı Sonuçlar Almaya Devam Ediyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı olarak Tarsus'ta faaliyetlerini yürüten Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Takım çalışması başarı getiriyor

Çocukların ve gençlerin teknik bilimlere ilgisini arttıran Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nde takım çalışmalarıyla olumlu sonuçlar alınıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Küresel Sağlık' konulu online Unity ile Oyun Geliştirme Yarışması'na katılan ve maske kullanımını artırmaya yönelik oyun geliştirmede ikinci, aşı karşıtlığı konulu oyun geliştirme yarışmasında ise beşinci olan öğrenciler, yine başarılı bir çalışmaya imza attı.

Atölye öğretmenleri Emre Aşkın ve Bekir Küçükala'dan eğitim alan öğrenciler, bu kez de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Eğitimde İnovasyon Derneği ve STEM Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "VEX IQ Challenge Robotik Yarışması"nda uyumlu ve örnek çalışmalarıyla jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. Ortaokul öğrencileri Burak Öz, Mehmet Delebe, Nisanur Er, Amine İkbal Aç, Ahmet Kerem Gürdağlı, Abbas Adıyaman, Berat Say, Esat Mert Yaşa, Seyfi Can Nergiz, 'MRS-3333' isimli robotik takımlarıyla Manisa'da büyük heyecana sahne olan yarışmada Mersin'i temsil etti.

Yayın Tarihi: 7. 12. 2021 09: 02: 42

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