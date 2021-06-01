Büyükşehir'in Tarımsal Sulama Desteği Sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'in Tarımsal Sulama Desteği Sürüyor

Büyükşehir'in Tarımsal Sulama Desteği Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir'in tarımsal sulama desteği sürüyorGedelme Yaylası'na damlama sulama hattı çekildiAntalya Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinde verimin artması ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli olan alt yapı ve tesislerin yapımını sürdürüyor.

Büyükşehir'in tarımsal sulama desteği sürüyor

Gedelme Yaylası'na damlama sulama hattı çekildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinde verimin artması ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli olan alt yapı ve tesislerin yapımını sürdürüyor. Kemer İlçesi Gedelme Yaylası Ovacık Mahallesi'ne yeni damlama sulama hattı çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle çiftçinin verim ve kazancının daha da artması için tarıma desteğini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kemer ilçesi Gedelme Yaylası'na yeni sulama hattı kazandırdı.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Gedelme Yaylası Ovacık Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 90'lık sulama boruları döşendi. Yeni sulama hattıyla bölgedeki üreticiler damlama sulama sistemine geçti. Modern sulama sistemine kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölge halkı, üreticilere sağladığı destek için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Üreticiler, damlama sulama sistemi sayesinde daha az su kullanarak daha fazla verim elde edeceklerini kaydetti.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Sedat Peker Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Demet Evgar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Fatih Terim Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'in Tarımsal Sulama Desteği Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 13:45:00. #1.13#

title