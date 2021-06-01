Büyükşehir'in Tarımsal Sulama Desteği Sürüyor

Büyükşehir'in tarımsal sulama desteği sürüyorGedelme Yaylası'na damlama sulama hattı çekildiAntalya Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinde verimin artması ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli olan alt yapı ve tesislerin yapımını sürdürüyor.

Büyükşehir'in tarımsal sulama desteği sürüyor

Gedelme Yaylası'na damlama sulama hattı çekildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinde verimin artması ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli olan alt yapı ve tesislerin yapımını sürdürüyor. Kemer İlçesi Gedelme Yaylası Ovacık Mahallesi'ne yeni damlama sulama hattı çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle çiftçinin verim ve kazancının daha da artması için tarıma desteğini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kemer ilçesi Gedelme Yaylası'na yeni sulama hattı kazandırdı.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Gedelme Yaylası Ovacık Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 90'lık sulama boruları döşendi. Yeni sulama hattıyla bölgedeki üreticiler damlama sulama sistemine geçti. Modern sulama sistemine kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölge halkı, üreticilere sağladığı destek için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Üreticiler, damlama sulama sistemi sayesinde daha az su kullanarak daha fazla verim elde edeceklerini kaydetti.

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Kaynak: Habermetre