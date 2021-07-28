Büyükşehir'in sporcusu Özkısa boksta Türkiye şampiyonu oldu
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Büyükşehir'in sporcusu Özkısa boksta Türkiye şampiyonu oldu

Büyükşehir'in sporcusu Özkısa boksta Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün sporcusu Muhammed Can Özkısa, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün sporcusu Muhammed Can Özkısa, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 44 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu, aldığı derece sonrası milli takıma çağrıldı.

Şampiyon Özkısa, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in destekleriyle bugünlere geldik. Başkanımıza bize ve boks sporuna sağladığı destekten ötürü şükranlarımı sunuyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'müzün tüm yöneticilerine de bizlere sağladığı imkanlardan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Antrenörü Fırat Aras gözetiminde aylardır şampiyonaya hazırlandığını anımsatan milli sporcu, "Gençlik Spor Kulübümüz ve Fırat Hocam beni maçlara çok iyi hazırladı. Sporun ve sporcunun dostu olan Mehmet Sekmen Başkanımız da diğer branşlarda olduğu gibi boksta da güzel dereceler elde etmemiz gerektiğini ifade ediyordu. Bizler de hamd olsun Başkanımızın desteğiyle bize olan güveniyle bu başarıya ulaştık" diye konuştu.

Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takım kampında antrenmanlarını sürdüren Türkiye Şampiyonu Özkısa, ağustos ayında Bosna Hersek'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi gururla temsil edecek. - ERZURUM

Büyükşehir'in sporcusu Özkısa boksta Türkiye şampiyonu oldu
Büyükşehir'in sporcusu Özkısa boksta Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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