Büyükşehir'in Sporcusu Karate'de İkinci Oldu

Kazakistan'ın Almaata şehrinde düzenlenen 'Karate Open Şampiyonası'na katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye sporcusu Eren Akkurt finalde Kazakistanlı rakibine yenilerek ikincilikte kaldı.

11 ülkeden 400 sporcunun katıldığı şampiyonada 68 kilo gençler kategorisinde yarışan genç sporcu Eren Akkurt ikincilik elde etti. Herkesin katılabildiği şampiyonada rakiplerini tek tek yenerek finale çıkan Büyükşehir'in başarılı sporcusu finalde rakibine yenilerek ikincilikte kaldı. Arjantin'in Buenos Aires kentinde 6-18 Ekim tarihleri arasında 206 ülkeden 15-18 yaş aralığındaki 3 bin 998 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmak isteyen Eren Akkurt, Kazakistan'da elde ettiği başarı ile önemli bir avantaj yakaladı.

Gençlik Olimpiyatları'na katılmak için puan toplamaya devam eden Akkurt, dünya sıralamasındaki ikinciliğini koruyarak olimpiyatlara katılma yolunda büyük bir avantaj elde etti. - GAZİANTEP