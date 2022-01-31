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Büyükşehir'in sporcusu Antep'ten başarıyla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehir'in sporcusu Antep'ten başarıyla döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 80 kilogramda üçüncü oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 80 kilogramda üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştirdiği sporcular her dalda başarılar elde ediyor. 13 ve 14 Ocak tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu da mücadele etti. Sakarya'nın başarılı taekwondo sporcularından Büyükşehir'in yetiştirdiği Mehmet Ali Sağdıç müsabakalarda sergilediği performansla 80 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye'de ve dünya çapında önemli dereceler elde eden Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, her dalda yürüttüğü faaliyetlerle ülkeye başarılı sporcular kazandırıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Her alanda şehrimizi ve ülkemizi temsil eden sporcularımızdan Mehmet Ali Sağdıç Gaziantep'te elde ettiği başarıyla bizleri gururlandırmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Her organizasyonda Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak ve Sakarya'yı başarıya taşımak için ter döken tüm sporcularımızın yanındayız" denildi. - SAKARYA

Büyükşehir'in sporcusu Antep'ten başarıyla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Sakarya, Spor, Haber

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