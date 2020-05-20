Büyükşehir'in serası kenti süslüyor
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Büyükşehir'in serası kenti süslüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hurma Bitki Üretim Tesislerinde ürettiği mevsimlik bitkilerle merkez ve ilçelerde Antalya'yı süslemeye başladı.

Büyükşehir'in serası kenti süslüyor
20.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:57

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hurma Bitki Üretim Tesislerinde ürettiği mevsimlik bitkilerle merkez ve ilçelerde Antalya'yı süslemeye başladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gürsu ve Hurma bitki üretim tesislerinde üretilen çiçek, ağaç ve çalı grubu bitkileriyle, büyükşehir sınırlarındaki parklar ile cadde ve refüjler süsleniyor.

3 bin metrekaresi sera, 6 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 9 bin metrekarelik bitki alanına sahip Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hurma Bitki Üretim Tesislerinde yazlık ve kışlık olmak üzere iki sezon üretim yapılıyor. Park Bahçeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman teknik personel tarafından bilimsel yöntemlerle yetiştirilen bitkiler, tohumlamadan sonra mevsimlik sürelerine göre dikime hazır hale gelerek yeşil alanlar, park, orta refüj, alt geçit ve kavşaklarda yerini alıyor. Tesislerde ayrıca çelikleme yöntemi ile çalı bitkisi ve ağaç yetiştiriliyor.

Yılda yaklaşık 5.5 milyon mevsimlik çiçeğin üretildiği Hurma Bitki Üretim Tesislerinde yaz sezonuna renk katacak çiçekler de seradan yola çıkarak kentin dört bir yanında ulaşmaya devam ediyor. Yetkililer, Şubat ayında üretimi yapılan yaz çiçeklerinden vinca, tagetes, ateş çiçeği, kedi tırnağı, vapur dumanı ve sarkıcı vinca türleri ile bu yaz Antalya'nın görsel bir şölen yaşanacağını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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