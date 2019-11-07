Büyükşehir'in Samandağ'daki Menfez çalışmaları sürüyor
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da açıklamalarda bulunuyor

Büyükşehir'in Samandağ'daki Menfez çalışmaları sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki menfez çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

07.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:07
Büyükşehir'in Samandağ'daki Menfez çalışmaları sürüyor

Şehrin taşkın riski taşıyan bölgelerinde menfez çalışmaları başlatan Büyükşehir, gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına almayı amaçlıyor.

ÇALIŞMAYI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜRÜTÜYOR

Büyükşehir ekipleri, Samandağ Tekebaşı Mahallesi'nde yıllardır çile haline gelen su taşkınlarının önüne geçmek ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları gidermek için 5 metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğunda kutu menfez çalışmalarına başladı.

Çalışmayı yürüten Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde ihtiyaç arz eden alanlarda menfez yapım işinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et