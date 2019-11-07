Büyükşehir'in Samandağ'daki Menfez çalışmaları sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki menfez çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Şehrin taşkın riski taşıyan bölgelerinde menfez çalışmaları başlatan Büyükşehir, gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına almayı amaçlıyor.
ÇALIŞMAYI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜRÜTÜYOR
Büyükşehir ekipleri, Samandağ Tekebaşı Mahallesi'nde yıllardır çile haline gelen su taşkınlarının önüne geçmek ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları gidermek için 5 metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğunda kutu menfez çalışmalarına başladı.
Çalışmayı yürüten Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde ihtiyaç arz eden alanlarda menfez yapım işinin gerçekleştirileceğini bildirdi.