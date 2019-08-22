Büyükşehir'in sağlık turizmi atağı

22.08.2019 16:48

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, turizm çeşitliliğini artırarak ve en başta sağlık turizminin gelişmesini sağlayarak Kayseri ekonomisine katkı verme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık turizminin gelişmesine yönelik gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Çalıştay ile başlayan çalışmalar bilgilendirme toplantılarıyla devam edecek.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan bilgilendirme toplantılarının ilkinde "Sağlık turizminde devlet destekleri" konusu ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ, sağlık turizmini ileri noktalara taşımak için harekete geçtiklerini belirtti.

Kısa süre önce düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı ve bu çalıştayın sonuçları hakkında bilgiler veren Altuntuğ, birkaç hafta içinde çalıştay kitapçığını bastırarak Kayseri ve Türkiye'ye dağıtacaklarını bildirdi.

Altuntuğ, sağlık turizmi konusunda uluslararası nitelikte bir web sitesi hazırlığında olduklarını, gelecek yıl uluslararası bir sağlık turizmi kongresi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de sağlık turizmine verilen değer ölçüsünde Kayseri'nin bu alanda iyi noktalara gelebileceğine dikkati çekti.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sümeyra Atılgan da sağlık turizminde devlet destekleri hakkında bilgiler verdi.

Bu alandaki firmalara ihtiyaçları olan desteği verdiklerini belirten Atılgan, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmine yeni başlayan firmalarımıza öncelikle ihracata hazırlık desteği ile başlıyoruz. İhracata başladıktan sonra o pazarda tutunulmasına yönelik destekle devam ediyoruz ve yüksek katma değere hitap eden, yurt dışında markalaşabilecek firmalara Turquality desteği veriyoruz. Tüm bunlar için öncelikle yapılması gereken sağlık turizmi yetki belgesinin alınması."

Kaynak: AA