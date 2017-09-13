Büyükşehir'in Sağlık Projeleri Ödül Getirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yıl içinde kentte yaptığı sağlık ile ilgili yatırımları ve projeleri ödül aldı.



AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 2017 yılı "6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda sosyal alandaki "Belediye Hizmetlerinde Dezavantajlı Gruplar" başlığı adı altında açılan; "Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi"inde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Büyükşehir Belediyeleri" kategorisinde dereceye girerek 2.'lik ödülü almaya hak kazandı. Ankara ATO Congresium'da düzenlenen ödül töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı.



Projenin hazırlanması



Gaziantep'te yaşayan 15-69 yaş aralığındaki kızların ve kadınların, kadın sağlığı açısından gerek tarama, teşhis, gerekse tedavi olanaklarını artırmaya yönelik merkezler kurmayı amaçlayan proje, Gaziantep Valiliği, İŞKUR, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi ve Özel Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi işbirliğinde hazırlandı.



Proje kapsamında kurulan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM), Mobil Mamografi Tarama Aracı, Tüp Bebek Merkezi, Gebe Okulu, Tıbbi Genetik Tanı Merkezi ve Anne Misafirhanesiyle "Kadın Dostu Kent" unvanlı Gaziantep, kadın sağlığı alanında Türkiye'ye ve bölgeye örnek oldu.



Projenin şehre yansımaları



Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi çerçevesinde toplumda var olan sosyal sorunları değerlendirmek, şehrin sosyal risk haritasını çıkartmak amacıyla Büyükşehir bünyesinde Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER) kuruldu. Merkez, şuana kadar il merkezinde toplam 196 mahalleden 24'ünde saha çalışması yürüttü, 44 bin 625 hanede 207 bin 531 kişiye ulaştı, anket yoluyla 4 bin 500 çocuğu olmayan hane tespit etti. 2015 Mayıs ayı verilerine göre, 1605 Tüp Bebek yaptırma talebi başvurusu oldu. Bu sayı 2016 yılı sonunda 2 bin 582'ye ulaşınca Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği'nce bir Tüp Bebek Merkezi açıldı.



4 bin 741 tarama işlemi yapıldı



Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde 15 Mayıs 2015-31 Aralık 2016 tarihlerinde yürütülen çalışmaların sonucunda 7 bin 283 meme sağlığı taraması, 7 bin 897 rahim ağzı kanseri ve 1645 Gaitada Gizli Kan olmak üzere, 16 bin 825 tarama işlemi yapıldı. Mobil Mamografi Tarama Aracı, 33 köy ve 43 mahalle gezdi, 4 bin 741 tarama işlemi yürüttü. KETEM ve Mobil Mamografi Tarama Aracı ile toplamda 21 bin 566 tarama işlemi tamamlandı.



Tüp Bebek Merkezine 2 bin 868 kadın başvurdu, bunlardan şartlara uyan bin 883 kadın üzerinde tüp bebek çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonunda kadınlardan 54'ü hamile kaldı, 13'ünün hamileliği devam ediyor, 31'i doğum yaptı, 36 bebek dünyaya geldi.



Gebe Okulunda ise 741, Oğuzeli İlçesi Yeşildere Köyünde 21 ve Şehitkamil İlçesi Aktoprak Köyünde 25 hamile kadına yerinde eğitim verildi. Genetik Tanı Merkezinde 4 bin 826 kadına hizmet sunuldu. 2 adet iki kişilik odasıyla 4 yatak kapasiteli Anne Oteli ise, açıldığı 2016 yılından bu yana 72 gebeyi ve anneyi ağırladı. - GAZİANTEP