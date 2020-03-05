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Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Konyaspor

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

05.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:07
Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Konyaspor

Türkiye Ligi 22. hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.


Büyükşehir Belediyesinde sakatlıklarından geri dönen oyuncular geçen hafta lider Petkim'i mağlup etti. Geçen hafta Petkim maçında benchten gelerek çok büyük katkı veren Berkay Genç maç hakkında, "Sakatlıklar ile mücadele ettiğimiz süreçten bu zamana kadar hep aynı disiplinle çalıştık. Ki dönen arkadaşlarımızın geri dönüş disiplinleri de bu takımı ne kadar benimsediğimizi gösteriyordur. Petkim maçı başta bize ve sonra taraftarlarımıza büyük moral oldu. Önümüzde önemli bir kırılma maçı var. Konyaspor maçını da kazanıp, yükselişe geçmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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