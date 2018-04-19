Büyükşehir'in Rakibi Cimbom

Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ilk altı içerisinde yer alıp play off müsabakalarına katılabilmek için mücadele ediyor. Ligin bitimine iki hafta kala Gaziantep, Karabük ve İzmir takımları ile aynı puanda olan temsilcimiz, ilk altı içerisinde yer alabilmek için kalan iki maçını da kazanmak istiyor. Pazar günü saat 15.00'de Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda Galatasaray ile zorlu bir müsabaka oynayacak olan Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, bu zorlu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak ilk altı iddiasını güçlendirmek istiyor. Antrenör Alper Şentürk, hedeflerine ulaşacaklarını belirterek, "Biz ilk altı içerisinde yer almak istiyoruz. Bunu başarmak için de kalan iki maçımızı kazanmalıyız. İlk sınavımız Pazar günü Galatasaray'a karşı olacak. Galatasaray'ı yeneceğiz. Aynı puandaki rakiplerimizin bizi geçmelerine izin vermeyeceğiz. Genç Milli takım kampında bulunan Halil ve Enes de cumartesi günü aramıza katılacak. Biz iyi bir takımız. Play off umutlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Bu arada Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız 26-27-28 Nisan tarihlerinde Ankara'da üç Türk bir de Yunan takımının mücadele edeceği, Avrupa Kupası maçlarına katılacak.