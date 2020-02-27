Büyükşehir'in projesine Bakan Varank'tan imza

27.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:02

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan "Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor" adlı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü tarafından imza altına alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teşrifleriyle gerçekleşen toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Yunusemre Belediye Başkan Vekili Gürkan Koyuncu da katıldı.

"Ciddi mesafe aldık"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz yaptı. Oğuz, Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bugüne bölgenin kalkınması için paydaşlarla birlikte çok güzel çalışmalara imza attıklarını, 10 yılda planlı ve projeli iş yapma kültürü oluşturulması noktasında ciddi bir mesafe aldıklarını söyledi.

"15 milyon liralık kaynak ayırdık"

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kürsüye davet edildi. Detaylarını vereceğim projeler Kütahya ve çevre illerde bu amaçlarımıza hizmet edecek" diyen Varank, "Bu kapsamda öncelikle Zafer Kalkınma Ajansımızın 2020 yılında vereceği destek programlarına değineceğim. Ajans destek bütçesini 14 milyon liradan 33 milyon liraya çıkarttık. Bu bütçe; Mesleki eğitimin teşvik edilmesi, turizm altyapısının geliştirilmesi, teknik ve fizibilite destekleri kapsamında kullanılacak. Kısaca detaylandırmak istiyorum. Hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm çağından geçiyoruz. Üretim biçimleri hızla değişiyor. Yalın üretim ve dijitalleşmeye yatırım yapanlar rakiplerini çok kolay geride bırakabiliyor. Dolayısıyla işgücünün de, bu yeni çağın ihtiyaçlarına uygun kabiliyetleri kazanması lazım. Bu manada mesleki eğitimin önemi ön plana çıkıyor. Buradan hareketle imalat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren mesleki eğitim kurumlarının; fiziki ve teknik altyapılarını iyileştirmek, eğitmen kapasitelerini geliştirmek ve mesleki eğitim algısını olumlu hale getirmek için 15 milyon liralık kaynak ayırdık. Proje başına 500 bin liraya kadar ve yüzde 90 oranında hibe vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Hedefimiz turizm gelirlerini 65 milyar dolara çıkarmak"

Nihai hedeflerinin mesleki eğitimle sektörleri entegre etmek ve sanayi istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmek olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, "Bir diğer destek programımız da turizm altyapısını geliştirmek için olacak. 11. Kalkınma Planında 2023'e kadar turizm gelirlerini 65 milyar dolara, turist sayısını da 75 milyona çıkarma hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmada; Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak nasıl bir katkı verebilir diye düşündük. Termal sağlık turizmi, zanaat, halk sanatları ve gastronomi alanları öncelikli olmak üzere cazibe merkezleri oluşturmayı hedefliyoruz. Yine burada da program bütçemiz 15 milyon lira. Proje başına bir buçuk milyon liraya kadar ve yüzde 75'e varan oranlarda hibe desteği vereceğiz. İllerimizin potansiyeline çok güveniyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde UNESCO'ya girebilen şehir sayısı 6 ve bunların ikisi Zafer Kalkınma Ajansı çatısı altında. Kütahya ve Afyonkarahisar'ın gösterdiği bu başarının, diğer şehirlerimize de örnek olmasını arzuluyoruz. Destek programlarımızın son iki bileşenini teknik ve fizibilite alanında sunduğumuz yardımlar oluşturuyor. Bu sayede, illerimizde yer alan kurumların beşeri kapasitesini güçlendirecek ve kar amacı gütmeyen kurumların yatırım kararlarını kolaylaştıracağız. Bu Dört farklı programın da çağrısını bugün açıyoruz, şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Manisa'nın Hibe Projeleri İmza Altına Alındı

Konuşmaların ardından "Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi" adlı projesiyle desteklenmeye hak kazanan Manisa Valiliği'ni temsilen Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor" adlı projesiyle desteklenmeye hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsilen Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, "Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi" adlı projesiyle desteklenmeye hak kazanan Yunusemre Belediye Başkanlığı'nı temsilen Yunusemre Belediye Başkan Vekili Gürkan Koyuncu, Bakan Mustafa Varank ile destek protokolünü imzaladı. Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler